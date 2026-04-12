Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato aggredito in pieno centro a Barletta due giorni fa. La lite si è sviluppata tra la vittima e un altro uomo, che è stato successivamente fermato e portato in caserma. I soccorsi sono intervenuti subito dopo l’aggressione, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito due giorni fa, con violenza a Barletta. Il presunto autore del delitto è stato rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio. Secondo quanto si apprende, l'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato quando il 49enne, arrivato in Puglia quasi sei mesi fa e senza fissa dimora, sarebbe stato picchiato nel corso di un violento litigio con un suo coetaneo, avvenuto in pieno centro cittadino. L'uomo, soccorso dal personale del 118, ha riportato un grave trauma cranico che ha comportato il ricovero nell'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è morto alcune ore dopo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomo

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Aggredito e preso a sprangate e coltellate in strada, muore ventenne a Crema: fermato un ragazzo di 17 anniI familiari e gli amici chiedono di «evitare speculazioni» e domandano giustizia: «Non aveva mai fatto nulla di male e non aveva nemici».