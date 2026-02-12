Roma | derubava turisti nel centro storico fermato a Fontana di Trevi arrestato 49enne

La polizia ha arrestato un uomo di 49 anni che da giorni si aggirava nel centro di Roma, sfruttando la folla per derubare turisti. È stato fermato vicino alla Fontana di Trevi, dove aveva tentato di mettere a segno un colpo. La sua presenza aveva già suscitato preoccupazione tra i visitatori, che si sentivano sempre più insicuri nelle zone più affollate.

Negli ultimi giorni, un individuo si aggirava nelle zone più affollate del centro storico di Roma, cercando di avvicinare i turisti con vari stratagemmi per sottrarre loro portafogli, denaro e altri oggetti di valore. L’uomo, un 49enne di nazionalità algerina, è stato sorpreso dagli agenti della polizia locale mentre stava mettendo a segno l’ultimo colpo nei pressi della Fontana di Trevi. Pertanto, è stato arrestato con l’accusa di furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Intervento della Polizia Locale. I fatti risalgono allo scorso lunedì, quando i vigili urbani del gruppo centro storico, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardanti episodi di furto avvenuti nei giorni precedenti, hanno avviato controlli mirati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

