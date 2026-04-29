Condannato il rampollo dei Cartier | ha riciclato 470 milioni in cripto per i narcos Ecco come ‘ripuliva’ i Bitcoin

Un membro di una nota famiglia francese legata al settore del lusso è stato condannato a otto anni di reclusione per aver riciclato circa 470 milioni di euro attraverso criptovalute. Le indagini hanno accertato che l’uomo ha utilizzato le criptovalute, in particolare Bitcoin, per trasferire e nascondere i proventi di attività illecite legate al narcotraffico. L’indagine ha portato alla confisca di denaro e beni collegati ai crimini finanziari.

Roma, 29 aprile 2026 - Dai diamanti (di famiglia) al riciclaggio tramite criptovalute. Maximilien de Hoop Cartier, rampollo della storica dinastia francese del lusso è stato condannato a otto anni di prigione. Il motivo? Si era trasformato in una vera e propria “lavanderia” di fiducia dei cartelli della droga colombiani. Il discendente diretto di Louis, che fondò l'impero dei gioielli, avrebbe ripulito almeno 470 milioni di dollari. Anche se la sua famiglia ha venduto l’azienda decenni fa, lui ha continuato di fatto a usare il prestigio del suo cognome per muoversi nel jet set internazionale e costruire quella che gli sembrava una copertura a prova di forze dell’ordine.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Condannato il rampollo dei Cartier: ha riciclato 470 milioni in cripto per i narcos. Ecco come ‘ripuliva’ i Bitcoin Notizie correlate Intesa Sanpaolo punta 100 milioni sulle cripto, Bitcoin in testaIntesa Sanpaolo sta incrementando i propri investimenti nel settore delle criptovalute, con un focus particolare su Bitcoin. Bitcoin dimezzato: per i cripto-fenomeni un rinfrescante -50% sul gropponeC’era una volta, appena quattro mesi fa – un’eternità nel calendario dei pesci con l’anello al naso – il mitico Bitcoin a quota 126 mila dollari, che... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Omicidio di Vitalina Balani, la Cassazione riapre il caso di Bologna: Ora un nuovo processo di revisione per il commercialista Andrea Rossi in prigione dal 2007; Sangue e camorra, sconto per Petriccione jr.