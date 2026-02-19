Intesa Sanpaolo punta 100 milioni sulle cripto Bitcoin in testa

Intesa Sanpaolo investe 100 milioni di euro nelle criptovalute, con Bitcoin al centro della strategia. La banca ha deciso di destinare questa somma per ampliare la propria presenza nel settore digitale, attirata dall’interesse crescente degli investitori istituzionali. La mossa arriva dopo aver analizzato i rischi e le opportunità del mercato delle valute virtuali, puntando a diversificare il portafoglio. La decisione si inserisce in un contesto di forte aumento dell’interesse verso le criptovalute, che attirano sempre più grandi investitori. La banca ha già avviato i primi strumenti per gestire questa nuova attività.

Intesa Sanpaolo Investe 100 Milioni in Criptovalute: Bitcoin al Centro della Strategia. Intesa Sanpaolo ha compiuto un significativo passo nel mondo degli investimenti digitali, destinando 100 milioni di dollari al mercato delle criptovalute. La decisione, avvenuta alla fine del 2025, riflette un crescente interesse delle istituzioni finanziarie tradizionali verso questo settore in rapida evoluzione, con un primario su Bitcoin attraverso l'acquisto di ETF e altre strategie finanziarie. Questa mossa segna una svolta per il panorama finanziario italiano e apre un dibattito sulle future strategie di investimento.