Bitcoin dimezzato | per i cripto-fenomeni un rinfrescante -50% sul groppone

Lo scorso fine settimana, il Bitcoin ha subito un calo del 50% rispetto ai massimi toccati quattro mesi fa, quando valeva 126 mila dollari. Questa perdita drastica ha colpito molti investitori che avevano puntato sulla criptovaluta sperando in una crescita continua. In particolare, alcuni trader avevano previsto un aumento fino a 250 mila dollari, ma ora si trovano di fronte a una realtà diversa. La forte correzione ha portato a una riflessione tra chi opera nel settore sulle possibili conseguenze di questa flessione.

C'era una volta, appena quattro mesi fa – un'eternità nel calendario dei pesci con l'anello al naso – il mitico Bitcoin a quota 126 mila dollari, che avrebbe dovuto salire a 250.000 o anche 400 mila, stanti le dritte dei soliti analisti a credibilità zero. I "cripto-fenomeni" e i vati del Vangelo secondo l'Algoritmo ci spiegavano, con l'aria di chi la sa lunghissima, che eravamo finalmente davanti all'Oro Digitale, la moneta del popolo che avrebbe mandato in pensione banche, Stati e burocrati. Oggi, mentre il suddetto Oro è ruzzolato a 68mila con la grazia di un sacco di patate lanciato dal quinto piano ( nel mio ultimo post sul tema qui sul Fatto quotava 90.