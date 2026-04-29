Un fascicolo aperto in Procura segna l'inizio di una serie di atti legali tra un'organizzazione universitaria e un'azienda radiotelevisiva. La disputa riguarda presunti danni causati da un'iniziativa legata a un concorso universitario, con richieste di risarcimento avanzate dall'organizzazione coinvolta. La vicenda si svolge tra diffide, esposti e indagini interne, indicando un confronto acceso tra le parti.

Ferrara, 29 aprile 2026 – La battaglia – a suon di carte, diffide, esposti, indagini interne, disciplinari – è iniziata. E se nel day-after, dopo gli stracci volati domenica nell’affaire ‘ concorso accademico ’, a fare la voce grossa era stata Unife, con l’annuncio dell’apertura “di una capillare istruttoria interna”, a muovere le pedine nel delicatissimo scacchiere ieri è stato Savino Occhionorelli, responsabile della Chirurgia d’urgenza di Cona e membro della seconda commissione che giudicò (e bocciò) Antonio Pesce nel concorso (giudicato da quest’ultimo “illegittimo”) per ricercatori finito, nel 2024, davanti al Tar e attualmente con un secondo ricorso pendente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concorso Unife, Occhionorelli: “Rai risarcisca i danni”. Sarà guerra di esposti in Procura

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