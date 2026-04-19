Calabria esposti alla Procura | referendum bloccato e sospette nomine

In Calabria, sono stati presentati un esposto alla Procura e una denuncia alla Corte dei Conti riguardo alla gestione della legge regionale. La denuncia riguarda il blocco del referendum e alcune nomine sospette, portando a un possibile intervento delle autorità giudiziarie. Le questioni sollevate coinvolgono aspetti amministrativi e procedurali legati alla normativa regionale. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità competenti e dei media locali.

Una denuncia formale alla Procura della e un esposto presentato alla Corte dei Conti hanno aperto un fronte giudiziario contro la gestione della legge regionale n. 92026 in Calabria. I cittadini contestano il blocco di una procedura referendaria sullo Statuto regionale e le presunte anomalie finanziarie legate alle nuove cariche politiche, chiedendo il sequestro delle nomine per i sottosegretari. La vicenda si concentra su una serie di irregolarità che coinvolgono la pubblicazione degli atti ufficiali e l’impatto economico sulle casse pubbliche. Secondo quanto emerso dai documenti depositati, l’iter per il referendum attivato da cinque elettori risulterebbe paralizzato a causa della mancata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (Burc).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, esposti alla Procura: referendum bloccato e sospette nomine Notizie correlate Errori arbitrali Atalanta-Napoli, esposti alla FIGC e alla ProcuraLe polemiche per gli episodi arbitrali di Atalanta-Napoli del 22 febbraio finiscono sul tavolo delle autorità sportive e ordinarie. San Giovanni La Punta, amianto abbandonato in via Cosenza: presentati esposti alla ProcuraIl Partito Animalista Italiano denuncia il rischio ambientale e sanitario e chiede controlli immediati su aria, suolo e falde acquifere, oltre alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reggio, Veronese: Comune allo sbando. Lavoratori abbandonati soprattutto i più fragili · ilreggino.it; A Reggio Calabria mostra con opere false di Andy Warhol, Keith Haring e Banksy: sequestrati 143 lavori; Reggio Calabria, sequestrate 143 opere false alla mostra Pop Art; Il Codacons: Chiesto il sequestro delle nomine per falso ideologico e sabotaggio del referendum. Calabria, esposto su sottosegretari e referendum: Sanità in crisi, politica pensa alle nomine, chiesto il sequestroDepositate denuncia in Procura ed esposto alla Corte dei Conti: contestati blocco del referendum e presunte irregolarità sui costi. catanzaroinforma.it Sottosegretari, il Codacons presenta una denuncia alla Procura e un esposto alla Corte dei ContiCATANZARO «In una terra dove il diritto alla salute continua a rimanere un miraggio e le liste d’attesa sono infinite, la macchina del potere si muove con efficienza solo per blindare nuove cariche. P ... corrieredellacalabria.it Buona Domenica dall’alta Calabria tirrenica, qui sulla spiaggia di Coreca, una spiaggia caratterizzata da sabbia e ciottoli, bagnata da un mare cangiante dall’azzurro al blu, cristallino e limpido, con fondale digradante verso il largo. Parte dell’arenile é prot facebook Altomonte (CS) nella chiesa di Santa Maria della Consolazione (1336) vi è il sepolcro dei Conti Sangineto. Il mausoleo in marmo contiene le spoglie Filippo I, Ruggero e Filippo II, commissionato fra il 1354 e 1377 da ignoto napoletano. #Calabria #art #beauty x.com