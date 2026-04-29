Dopo dieci anni, Gianantonio Arnoldi non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato delle concessioni autostradali lombarde. La gestione del consiglio di amministrazione si è fermata a causa di una crisi interna, che ha portato all’apertura di un nuovo bando con scadenza a sette giorni. La situazione riguarda le aziende che si occupano delle concessioni autostradali nella regione, con decisioni recentemente prese sul cambio di leadership.

Anastasio Presto Gianantonio Arnoldi non sarà più amministratore delegato né siederà più nel Consiglio d’amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL), la società partecipata dalla Regione Lombardia attraverso Aria (che, al pari di Anas, detiene il 50% delle quote), la società che ha nel proprio perimetro le autostrade Brebemi e Pedemontana. La fine di un’era, se si considera che Arnoldi ricopre la carica di amministratore delegato di CAL da 10 anni, dal 2016. Ma prima che si arrivasse a questo epilogo ci sono voluti 11 mesi e ben due bandi di selezione, non uno solo. Entrambi lanciati da Aria. Il primo si è chiuso il 7 maggio 2025.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concessioni Autostradali Lombarde. Dopo 10 anni finisce l’era di Arnoldi. Per sbloccare l’impasse sul Cda un bando bis aperto solo 7 giorni

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