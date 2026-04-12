Lisa Kudrow | Fu una follia tornai sul set solo 10 giorni dopo il parto

L’attrice ha raccontato di aver deciso di tornare sul set appena dieci giorni dopo il parto, una scelta che definisce “una follia”. La sua testimonianza risale a circa trent’anni fa, periodo in cui si trovò a dover affrontare una decisione difficile legata alla sua carriera e alla maternità. La sua esperienza è stata condivisa in occasione di una recente intervista, offrendo uno sguardo diretto su quei momenti.

L’attrice Lisa Kudrow ha recentemente condiviso un riflesso critico su una scelta professionale avvenuta quasi trent’anni fa, quando si trovò costretta a riprendere l’attività lavorativa appena dieci giorni dopo aver dato alla luce un figlio. Il racconto, emerso durante un colloquio con CBS Sunday Morning, riporta la tensione vissuta nel maggio del 1998, un periodo caratterizzato dal grande successo della serie Friends e da una gestione dei tempi post-parto che oggi l’interprete definisce come una vera follia. Il ritorno repentino agli impegni professionali nel 1998. Tutto ebbe inizio il 7 maggio del 1998, una data che per la professionista segnò un punto di svolta tra la maternità appena iniziata e le pressioni del settore cinematografico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lisa Kudrow: “Fu una follia, tornai sul set solo 10 giorni dopo il parto Leggi anche: “Tornare al lavoro dieci giorni dopo il parto? È stato folle. Avevo appena avuto un figlio ed ero già in riunione”: Lisa Kudrow racconta Nuovo ciak per Francesca Chillemi: il rientro sul set dopo il partoFrancesca Chillemi, dopo la nascita della sua secondogenita torna davanti alla telecamera per la riprese di “Viola come il mare” Francesca Chillemi è...