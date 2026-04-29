Il concertone del Primo Maggio del 2026 si svolgerà come di consueto a Piazza San Giovanni, un evento che attira ogni anno migliaia di persone. Per questa edizione, sono stati annunciati i conduttori, i quali guideranno le varie esibizioni e interviste sul palco. La manifestazione vedrà la partecipazione di diversi artisti, con momenti di musica dal vivo e interventi di vari rappresentanti, come previsto dalla tradizione.

Ogni anno, Piazza San Giovanni si trasforma in un luogo in cui la musica prende sul serio il suo compito di raccontare il mondo. E quest’anno, a tenere le redini del Concerto del Primo Maggio, ci sono tre volti che – ciascuno a modo suo – hanno già dimostrato di saper stare sul palco con tutta l’anima. Chi sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio. Partiamo da chi, il palco del Concertone, lo conosce già molto bene. Arisa torna in Piazza San Giovanni, ma stavolta in veste inedita di conduttrice. L’anno scorso aveva emozionato tutti con la sua esibizione ma del resto, parliamo di una delle voci più potenti e sincere della musica italiana, una che riesce a parlare a generazioni diverse senza mai sembrare fuori posto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Concertone del Primo Maggio 2026, chi sono i conduttori

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