Concertone e street food per l' 1 maggio a Cavenago

A Cavenago Brianza si svolgerà dal primo al tre maggio la Festa del 1° Maggio, con una serie di eventi che coinvolgono la piazza principale. Durante il fine settimana sono previsti concerti quotidiani, uno street food corner con diverse specialità e attività pensate per tutte le fasce di età. La manifestazione si svolge in piazza Libertà e si ripete ogni anno in questo periodo, attirando residenti e visitatori.

Il weekend dell'1, 2 e 3 maggio va in scena l'attesa tre giorni di Festa del 1° Maggio in piazza Libertà a Cavenago Brianza, con tanti eventi e concerti tutti i giorni, un gustoso street food corner e divertimento per tutte le età. L'evento organizzato dal Comune con il contributo di Brianzacque.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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