1MayDay il tradizionale concerto del 1 maggio a Salerno | tra musica partecipazione e diritti

Il 1 maggio si è svolta a Salerno la nona edizione di 1MayDay, il tradizionale concerto al Teatro Augusteo. L’evento ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, con momenti dedicati alla musica e alla discussione sui temi del lavoro, dei diritti sociali, della parità e della pace. La manifestazione ha avuto come obiettivo quello di unire intrattenimento e sensibilizzazione su questioni sociali e civili.

È giunto alla nona edizione l’1MayDay, il tradizionale appuntamento del 1° maggio a Salerno. Anche quest’anno, al Teatro Augusteo, un evento che vuole unire musica, partecipazione e presa di parola pubblica sui temi del lavoro, dei diritti sociali, della parità e della pace. Un'iniziativa reso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Servigliano ricorda Battisti: concerto ‘Lumina’ tra musica, aneddoti e partecipazione del pubblico.Servigliano Rievoca Lucio Battisti: Un Concerto di Emozioni nella Rassegna ‘Lumina’ Un intenso omaggio a Lucio Battisti ha riempito sabato sera il... Arilica Festival, Peschiera del Garda protagonista tra musica e arte: sold out e grande partecipazionePeschiera del Garda si conferma sempre più un punto di riferimento culturale grazie al successo di Arilica Festival, la rassegna dedicata alla musica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Primo maggio a Salerno, concerto al Teatro Augusteo: diritti, musica, partecipazioneStampa È giunto alla nona edizione l’1MayDay, il tradizionale appuntamento del 1° maggio a Salerno. Anche quest’anno, al Teatro Augusteo, un evento che vuole unire musica, partecipazione e presa di pa ... salernonotizie.it 1MayDay a Salerno: Musica, Diritti e Lavoro al Teatro Augusteo per la Nona EdizioneTorna l'1MayDay a Salerno: un evento tra musica e impegno sociale. Al Teatro Augusteo si parla di lavoro, diritti LGBTQIA+, parità salariale e pace. Scopri il programma completo ... infocilento.it