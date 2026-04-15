cocciante si aggiunge alla lineup del concerto del primo maggio 2026 a roma

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si svolgerà a Roma, con la partecipazione di Cocciante, che si aggiunge alla lineup già annunciata. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, avrà come tema centrale “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. La manifestazione si terrà in una data ancora da definire.

ROMA – L’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio di Roma, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, è dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Comincia a prendere forma la lineup. Dopo l’annuncio di LITFIBA, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, EMMA NOLDE e LA NIÑA, torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano uno dei più grandi protagonisti della musica internazionale: Riccardo Cocciante. Quattro anni fa era salito sul palco con i protagonisti della sua opera popolare Notre dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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