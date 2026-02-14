Stefano Bollani torna al Rossetti | a maggio il Piano solo

Il 17 febbraio 2025, Stefano Bollani ha annunciato il ritorno al teatro Rossetti di Trieste con il suo spettacolo

Era il 17 febbraio 2025 quando Euritmica proponeva al Rossetti di Trieste – nell’ambito del progettoresidenza Ponte a Nordest (all’interno del programma ufficiale di GO!2025 e sostenuto dalla Regione FVG) la Bollani All Stars, una band appositamente assemblata dal grande pianista che ha voluto al suo fianco i giganti del jazz Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis, Daniele Sepe, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e i talentuosi giovani Frida, Matteo Mancuso e Christian Mascetta. Una performance che resterà negli annali della storia del jazz italiano e ancora oggi ricordata e menzionata dal pubblico e dai media.🔗 Leggi su Triesteprima.it

