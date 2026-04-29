Concerto di Tommaso Paradiso a Firenze il video di Jovanotti

Un video di un concerto di Tommaso Paradiso è stato condiviso su Instagram da Lorenzo Jovanotti. La registrazione mostra l'artista mentre si esibisce sul palco di Firenze, con il pubblico presente che canta insieme. La clip è stata pubblicata sui profili social di Jovanotti, e ha attirato l’attenzione degli utenti online. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo a date o altri eventi è stato comunicato in questa occasione.

Su Instagram il video del concerto di Tommaso Paradiso pubblicato da Lorenzo Jovanotti e dalla moglie Francesca Valiani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto di Tommaso Paradiso a Firenze, il video di Jovanotti Tommaso Paradiso che balla Per sempre si di Sal da Vinci è la cosa più simpatica che vedrai oggi Notizie correlate Tommaso Paradiso a Firenze, la festa di un "Romantico" che fa cantare il Mandela Forum dove c’è anche JovanottiFirenze, 29 aprile 2026 – Un Mandela Forum non solo pieno di fan ma anche strabordante di romanticismo. Leggi anche: Tommaso Paradiso in concerto a Firenze Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tommaso Paradiso in concerto a Torino, la possibile scaletta; Tommaso Paradiso a Milano: Un tempo scrivevo ‘Vorrei morire brillo’, ora prendo i sali minerali. Sono anni di me*da, ma la storia cambierà. E poi saluta quel figaccione di Olly; Per Tommaso Paradiso un Forum di Romantici, tra loro anche Olly e Juli; A Torino i romantici aspettano Tommaso Paradiso in concerto: la scaletta. Tommaso Paradiso in concerto a Napoli, la possibile scalettaDopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero Ultimo ap ... tg24.sky.it Tommaso Paradiso in concerto a Firenze, la possibile scalettaGiovedì 30 aprile Tommaso Paradiso chiuderà la tournée con lo show in scena al PalaPartenope di Napoli. A luglio il cantautore sarà protagonista di altri sei appuntamenti in programma nelle città di B ... tg24.sky.it Durante il suo secondo concerto a Roma Tommaso Paradiso ha sorpreso l’intero palazzetto invitando sul palco una fan proveniente dalla Spagna per cantare insieme “Non avere paura”. Condividendo il microfono con la fan davanti a un pubblico visibilm - facebook.com facebook