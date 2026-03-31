Tommaso Paradiso in concerto a Firenze

Tommaso Paradiso si esibirà in concerto a Firenze, aggiungendo una data al suo tour estivo. L’artista ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, che è rimasto tra le canzoni più trasmesse in radio dopo la sua uscita. Il tour indoor partirà a breve e saranno annunciati ulteriori appuntamenti per la stagione estiva.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Tommaso Paradiso in concerto al PalapartenopeDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal... Tommaso Paradiso in concerto a Bari: la dataDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal... Tommaso Paradiso a 105 Friends Tutti gli aggiornamenti su Tommaso Paradiso Temi più discussi: Tommaso Paradiso annuncia il suo tour estivo; Tommaso Paradiso in concerto al Palapartenope; Tommaso Paradiso in concerto a Bassano il 14 luglio; Tommaso Paradiso torna in concerto in Sardegna: data, biglietti e info. Tommaso Paradiso in concerto a Catania: data e location del liveL’ex frontman dei Thegiornalisti, reduce dal Festival di Sanremo, torna a Catania per il suo nuovo tour Casa Paradiso. catania.liveuniversity.it Tommaso Paradiso in concerto a Roma il 18 e 19 aprileA POCHI GIORNI DAL VIA DEL TOUR NEI PALASPORT TOMMASO PARADISO ANNUNCIA NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il ... romadailynews.it Tommaso Paradiso annuncia il tour estivo 2026 Nuovi appuntamenti live per Tommaso Paradiso, che a pochi giorni dall’inizio del tour nei palasport ha svelato anche le date estive. Dopo i concerti indoor, l’artista porterà la sua musica nei festival italiani tra l - facebook.com facebook Tommaso Paradiso annuncia nuove date per l'estate: ecco le novità. #concerti #musica x.com