Carnevale a Latina la sfilata dei carri in centro Le strade chiuse e tutti i divieti

Il Carnevale a Latina si anima oggi con la sfilata dei carri in centro, dopo che il maltempo ha impedito la prima parata di sabato scorso. Le strade principali sono state chiuse e sono stati adottati vari divieti per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei visitatori. La città si riempie di colori e musica, mentre le squadre di artisti lavorano a ritmo serrato per mettere a punto gli ultimi dettagli delle opere allegoriche.

Il corteo dei giganti di cartapesta nel pomeriffio di martedì grasso, 17 febbraio. Le modifiche alla viabilità disposte dal Comune con una specifica ordinanza Saltato il primo appuntamento di sabato 7 febbraio per il maltempo, Latina si prepara a vivere la giornata clou di Carnevale, quella di martedì grasso, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. L'evento è in programma il 17 febbraio, due giorni dopo la festa di domenica che ha animato il centro città, e rientra nel calendario di iniziative che sono state promosse dal Comune per il Carnevale. In particolare nella giornata di martedì 17 febbraio, dalle 9 alle 20, e comunque sino a cessate esigenze, si prevedono i seguenti divieti - a eccezione che per mezzi autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso -: - divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze:via N.🔗 Leggi su Latinatoday.it Carnevale a Padova: stop al traffico in Prato della Valle e strade chiuse per la sfilata dei carri Questa domenica a Padova il Carnevale prende vita con la sfilata dei carri allegorici. Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carri Il Carnevale a Latina ha portato una domenica di festa nel cuore della città, attirando molti bambini e famiglie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 7 e domenica 8 febbraio; Carnevale 2026 a Latina: rinviata per il maltempo la sfilata dei carri del 7 febbraio; CARNEVALE, TUTTO PRONTO PER I GIORNI DI FESTA A SEZZE; Carnevale a Formia, il Programma. Il Mondo Sottomarino. Carnevale a Latina, la sfilata dei carri in centro. Le strade chiuse e tutti i divietiIl corteo dei giganti di cartapesta nel pomeriffio di martedì grasso, 17 febbraio. Le modifiche alla viabilità disposte dal Comune con una specifica ordinanza ... latinatoday.it Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carriIn tantissimi per le vie del centro anche per ammirare l’esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione. Martedì grasso l’evento più atteso con il corteo dei giganti di cartapesta ... latinatoday.it Niente, il dj non sta zitto neanche durante le foto! Ci vediamo Martedì per la festa di carnevale latina più carica di Modena! - facebook.com facebook