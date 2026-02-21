Carnevale a Latina | in centro la seconda sfilata dei carri rinviata per il maltempo Le strade chiuse e i divieti

Il maltempo ha costretto a rinviare di due settimane la seconda sfilata dei carri allegorici a Latina. La manifestazione si terrà domenica 22 febbraio, coinvolgendo il centro cittadino con carri colorati e musica. Le strade saranno chiuse e i divieti di sosta resteranno in vigore per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei visitatori. La città si prepara a vivere una giornata di festa e allegria, nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Inizialmente prevista per il 7 febbraio è stata spostata a domenica 22 febbraio. I giganti di cartapesta attraverseranno le vie del centro; modifiche alla viabilità Rinviata per il maltempo due settimane fa, ci sarà domenica 22 febbraio a Latina la seconda sfilata dei carri allegorici, come previsto dal calendario degli eventi promossi dal Comune per Carnevale. La prima delle due sfilate era infatti in programma sabato 7 febbraio, il primo dei quattro eventi organizzati dall’amministrazione, ma era stata posticipata proprio per le avverse condizioni meteo. I giganti di cartapesta quindi, dopo il successo dell’evento di martedì grasso che ha richiamato in centro migliaia di persone, replicano il loro passaggio nel cuore della città domenica 22 febbraio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Carnevale a Latina, la sfilata dei carri in centro. Le strade chiuse e tutti i divietiIl Carnevale a Latina si anima oggi con la sfilata dei carri in centro, dopo che il maltempo ha impedito la prima parata di sabato scorso. Carnevale 2026 a Latina: rinviata per il maltempo la sfilata dei carriLa prima sfilata dei carri di Carnevale a Latina prevista per sabato 7 febbraio è stata annullata a causa del maltempo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale di Latina, in migliaia per la sfilata dei carri. La festa in centro continua; Carnevale 2026, Latina pronta a festeggiare il martedì grasso; Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carri; Carnevale nel Nord Milano, gli eventi. Dalla sfilata alla Mistura Latina. Carnevale a Latina, la sfilata dei carri in centro. Le strade chiuse e tutti i divietiIl corteo dei giganti di cartapesta nel pomeriffio di martedì grasso, 17 febbraio. Le modifiche alla viabilità disposte dal Comune con una specifica ordinanza ... latinatoday.it Carnevale di Latina, in migliaia per la sfilata dei carri. La festa in centro continuaGrandissimi e colorati, i giganti di cartapesta hanno attraversato, tra sorrisi, balli, musica e coriandoli, le vie e le piazze principali del capoluogo tra l’entusiasmo di grandi e piccoli ... latinatoday.it Provincia di Latina, una parte del centrodestra “non digerisce” la candidatura Carnevale: la base leghista insorge contro le decisioni calate dall'alto *Il 15 marzo sindaci e consiglieri comunali dei 33 Comuni pontini saranno chiamati alle urne per eleggere il pr - facebook.com facebook