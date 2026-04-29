CONCERTO 1 MAGGIO TRA IPOTESI TRASLOCO RAI1 E TEST CON ARISA & SPOLLON

Il concerto del primo maggio del 2026 sarà condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon e trasmesso su Rai3, con inizio alle 15:15 e conclusione intorno a mezzanotte. La programmazione include anche un test con gli artisti Arisa e Spollon, mentre si ipotizza uno spostamento della trasmissione su un altro canale della Rai. La trasmissione coinvolge diversi artisti e si svolge in una giornata di festa nazionale.

Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon conducono il Concertone del 1 Maggio 2026 che sarà trasmesso da Rai3 dalle 15:15 a mezzanotte circa. Ecco il cast cantanti. La lineup del Primo Maggio di Roma, live venerdì 1 maggio 2026, attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock. Sul palco, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CONCERTO 1 MAGGIO TRA IPOTESI TRASLOCO RAI1 E TEST CON ARISA & SPOLLON Notizie correlate CONCERTO 1 MAGGIO FORSE TRASLOCA SU RAI1, ARISA & SPOLLON TEST PER FUTURI SHOWArisa, BigMama e Pierpaolo Spollon conducono il Concertone del 1 Maggio 2026 che sarà trasmesso da Rai3 dalle 15:15 a mezzanotte circa. Primo maggio: Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida del ConcertoneArisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concertone del Primo maggio: annunciato il cast con il ritorno di BigMama. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Concerto del 1° Maggio; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: tutti i cantanti e il terzetto di conduttori10 ore di musica in diretta. Prima su RaiPlay a partire dalle 13.00, poi dalle 15.15 a mezzanotte inoltrata su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Sono quasi 50 gli artisti in scaletta che si alt ... iodonna.it Firenze e in Toscana, cosa fare il 1° maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratoriIl Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, si trascorre in Toscana a ritmo di musica ma anche passeggiando tra arte e natura, degustando prodotti tipici: ecco la nostra guida ... corrierefiorentino.corriere.it Concerto di Santa Croce a Cassano Magnago: protagonista l’ensemble Calicantus Experience diretto da Mario Fontana - facebook.com facebook Band ucraina fermata al confine dalla Gdf dopo un concerto: sequestrati 4.800 euro. «Erano per i nostri soldati» x.com