CONCERTO 1 MAGGIO FORSE TRASLOCA SU RAI1 ARISA & SPOLLON TEST PER FUTURI SHOW

Il concerto del 1 maggio 2026 potrebbe essere spostato su Rai1, con Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon che condurranno l’evento. La trasmissione è programmata su Rai3, con inizio alle 15:15 e conclusione intorno a mezzanotte. Questa edizione del Concertone coinvolge i tre artisti come conduttori, mentre i dettagli sulla location e il programma completo non sono stati ancora resi noti.

Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon conducono il Concertone del 1 Maggio 2026 che sarà trasmesso da Rai3 dalle 15:15 a mezzanotte circa. Ecco il cast cantanti. La lineup del Primo Maggio di Roma, live venerdì 1 maggio 2026, attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock. Sul palco, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino.🔗 Leggi su Bubinoblog

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