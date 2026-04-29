Con il via della stagione balneare Atac riattiva le Linee Mare | tutte le info

Da romatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante i problemi con le concessioni balneari (leggi qui cosa sta succedendo) i romani hanno voglia di rilassarsi in spiaggia. Per questo, da venerdì 1° maggio torneranno in servizio le “Linee Mare” per le spiagge di Ostia e Torvaianica.Tornano le “Linee Mare”Entrando nel dettaglio, la linea.🔗 Leggi su Romatoday.it

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