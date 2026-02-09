Tranvia Verano-Tiburtina ecco tutte le modifiche alle linee Atac per il cantiere in corso

Da questa settimana, le linee Atac cambiano percorso per il cantiere della tranvia Verano-Tiburtina. Fino al 31 marzo, alcuni autobus non seguiranno le solite rotte e ci saranno deviazioni significative. La situazione resta sotto controllo, ma chi deve spostarsi deve prepararsi a qualche ritardo o modifica.

Cantiere in corso per la realizzazione della tranvia Verano-Tiburtina. Per questo, almeno fino al 31 marzo - a meno di nuove indicazioni - diverse linee Atac dovranno cambiare percorso. Come fa sapere Roma Servizi per la Mobilità, a partire da giovedì 6 febbraio alcune linee bus che transitano nel quadrante di San Lorenzo e del Nomentano sono soggette a deviazioni. Sono infatti in corso i lavori per la nuova tranvia, una delle più corte al mondo, che a fine cantiere sarà “lunga” circa 1,3 km e collegherà l'area del Verano con il secondo snodo ferroviario più importante della città. Le linee C3, 71, 163, 448, 492 e 545, tra piazzale del Verano e piazza delle Crociate, transitano nella corsia laterale di via Tiburtina anziché nella corsia centrale.🔗 Leggi su Romatoday.it

