A San Siro, l'ex arbitro ha avuto un colloquio che potrebbe essere oggetto di attenzione da parte del pubblico ministero. Domani sono previsti gli interrogatori, ma lui stesso non sarà presente. L'avvocato che lo rappresenta ha dichiarato di non essere a conoscenza del fascicolo delle indagini e di non aver ancora ricevuto dettagli ufficiali sul contenuto dell'inchiesta.

C’è qualcosa di strano in questa inchiesta sugli arbitri. Un tempo sospeso, in cui tutti attendono un Big Bang senza sapere se arriverà mai. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare delle indagini sugli arbitri alla Procura di Milano, ha ipotizzato due designazioni decise a tavolino da Gianluca Rocchi. La frase simbolo è presto diventata questa: “Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per aver scelto arbitri graditi all’Inter”. Sì, ma come è accaduto? Il luogo del (presunto) delitto è chiaro: lo stadio di San Siro. La data, anche: il 2 aprile 2025, giorno di Milan-Inter di Coppa Italia. La domanda è: con chi parlava Rocchi al Meazza? Gli inquirenti ritengono di aver capito di chi sia la voce della persona (o delle persone) a colloquio con il designatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con chi parlava Rocchi a San Siro? L'ipotesi del pm. Domani interrogatori, l'ex designatore non ci sarà

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