I pubblici ministeri hanno accusato un ex arbitro di essere coinvolto in una presunta combine con altri colleghi durante una partita allo stadio Meazza. Secondo le indagini, l'ex arbitro avrebbe preso parte a un accordo illecito con alcuni colleghi in occasione di una gara. Le autorità stanno analizzando le comunicazioni e i movimenti degli arbitri coinvolti per verificare eventuali irregolarità. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

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© Calcionews24.com - Caso arbitri, l’accusa dei pm: Rocchi avrebbe partecipato a una presunta combine con colleghi a San Siro

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