Comunicato Stampa | IEO e Laife Reply insieme per la digitalizzazione della biobanca attraverso l' AI

L’International Eye Organization e Laife Reply stanno portando avanti un progetto di digitalizzazione della biobanca con l’uso dell’intelligenza artificiale. A metà percorso, il team lavora sull’archivio e sperimenta nuove tecnologie come BIANCA, un sistema che promette di rivoluzionare l’anatomia patologica oncologica. Irene Caia di Reply spiega che questa collaborazione mira a migliorare le diagnosi e le cure in campo oncologico.

La Selezionato nel bando Avviato a fine 2024 e della durata complessiva prevista di 30 mesi, il progetto è giunto a metà del suo percorso: il vasto archivio di Il progetto sta esplorando inoltre l'uso di "BIANCA rappresenta un punto di svolta per l'anatomia patologica oncologica" ha dichiarato il "Con BIANCA stiamo collaborando con lo IEO per supportare l'evoluzione dell'anatomia patologica in ambito oncologico", ha dichiarato Irene Caia

