Comunicato Stampa | CRV - Quinta Commissione | ok a DEFR Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46

La Quinta commissione consiliare permanente, che si occupa di politiche sociosanitarie, ha approvato il Documento di Programmazione, di Bilancio e di Finanza Regionale (DEFR). Durante la riunione sono state presentate la manovra di bilancio e una proposta di legge numero 46. La commissione ha discusso i documenti e ha dato il via libera alle proposte in esame.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento. È stato quindi approvato all'unanimità il Piano annuale 2026 di attività ordinaria del Servizio di Vigilanza sul Sistema Sociosanitario. È stato infine presentato, dai tecnici dell'Area Sanità e Sociale della Direzione regionale Risorse Umane, il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46. Articoli correlati Comunicato Stampa: CRV - Sentiti stakeholders sanità su DEFR 2026-28 e Nota di aggiornamentoIn particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo sul tema rappresentanti di: Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione... Comunicato Stampa: CRV - Proposta legge su sicurezza personale trasporto pubblico, Besio (FdI): "Primo passo concreto"Sono intervenuti anche Luca Scalabrin, Presidente Actv, Marino De Terlizzi, in rappresentanza di FIT CISL Veneto, e Vincenzo Peluso, di UILT UIL... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Proposta legge su sicurezza personale trasporto pubblico, Besio (FdI): Primo passo concreto; Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9); Comunicato Stampa: Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9); Comunicato Stampa | CRV - Proposta legge su sicurezza personale trasporto pubblico Besio FdI | Primo passo concreto. Comunicato Stampa: CRV - Sentiti stakeholders sanità su DEFR 2026-28 e Nota di aggiornamentoQuinta commissione ascolta i soggetti portatori di interesse sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento (Arv) Venezia, 25 febbraio 2026 - La Quint ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interessePrima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesse sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento (Arv) Venezia, 26 ... laprovinciadicomo.it CASA, SBERNA-MAGONI (FDI-ECR): “SU AFFITTI BREVI E PIANO CASA NO BATTAGLIE IDEOLOGICHE DI NARDELLA” @AntonellaSberna @LaraMagoni Link al comunicato stampa x.com COMUNICATO STAMPA 10 marzo 1946 – 10 marzo 2026 80 anni dal diritto di voto alle donne Napoli, 10 marzo 2026 – Presso l’Aula Siani del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, si è svolta la celebrazione dedicata agli 80 a - facebook.com facebook