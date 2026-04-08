Comunicato Stampa | Terza edizione ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026'

Oggi si è tenuta nella sala Stampa di palazzo Ferro Fini la presentazione della terza edizione del Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali, prevista per il 2026. Durante l'incontro, sono stati illustrati i dettagli dell'evento e le iniziative previste per coinvolgere le comunità locali. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni organizzatrici e delle istituzioni coinvolte.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la terza edizione del ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026', in programma domenica 19 aprile a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Sono inoltre intervenuti: l'assessore regionale Marco Zecchinato; Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza; Rino Furlan, Presidente Unpli Veneto; Antonio Chemello, Presidente Unpli Vicenza, Eles Belfontali, in rappresentanza di AMBAC Veneto - Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi; Gianfranco Sasso, Presidente della Banca delle Terre Venete, il prof. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Terza edizione ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026' Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I Verso la terza edizione del Festival delle NeuroscienzeArezzo, 3 aprile 2026 – Verso la terza edizione del Festival delle Neuroscienze: ad Arezzo e Montevarchi le pre-tappe dedicate alla scoperta del... Temi più discussi: Comunicato Stampa: Al via la quinta edizione di Un sorriso per i bambini; COMUNICATO STAMPA ANC - PROFESSIONISTI ESCLUSI DALL'IPERAMMORTAMENTO 2026; Comunicato stampa congiunto del Patriarcato Latino di Gerusalemme e della Custodia di Terra Santa; Presentata la 28° edizione del Far East Film Festival, le dichiarazioni della Giunta comunale. Comunicato Stampa: Terza edizione ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026'Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha ... iltempo.it Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI ICOMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI ITALIANI NEL MONDO CENTINAIA DI SPETTATORI NEGLI 8 CONCERTI TRA IFRANE E FÈS Anche quest’anno la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook COMUNICATO STAMPA - Ancora un naufragio nel Mediterraneo: l'appello di Sant'Egidio ad Italia e Europa per intensificare i salvataggi in mare x.com