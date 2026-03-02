Pubblicati dai comuni abruzzesi i bandi per le borse di studio degli studenti delle scuole superiori

I comuni abruzzesi hanno pubblicato i bandi per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori. L’erogazione di queste borse, prevista anche per l’anno scolastico in corso, fa parte del programma “Io studio” promosso dal ministero dell’istruzione e dalle Regioni. Le opportunità sono rivolte agli studenti frequentanti le scuole medie superiori della regione.

Al via anche per l'anno scolastico in corso l'erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori abruzzesi nell'ambito di "Io studio" il programma del ministero dell'istruzione e delle Regioni. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo. "I comuni stanno pubblicando gli avvisi per permettere alle famiglie di aderire all'iniziativa in modo da ottenere il contributo economico. I Comuni hanno tempo fino al 31 marzo. Quest'anno all'Abruzzo sono stati assegnati oltre 700 mila euro, quota erogata dal Ministero in base alla popolazione scolastica e al tasso di povertà registrato dai rilevamenti statistici.