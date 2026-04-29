Comunicato Stampa | ANPI Verona strappato il tricolore

Nella giornata di oggi si è verificato un episodio a Verona in cui è stato strappato un tricolore durante un evento pubblico. L’atto ha coinvolto alcuni partecipanti e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine presenti sul posto. La scena è stata documentata da testimoni e ripresa da diversi presenti, mentre le autorità stanno valutando le eventuali responsabilità. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.

“Una comunità democratica si fonda sul confronto, anche acceso, e sulla possibilità per ciascuno di esprimere le proprie idee. Ogni posizione, se manifestata nel rispetto delle persone e delle istituzioni, merita ascolto e attenzione. Ma proprio per questo non può esserci alcuna tolleranza verso gesti anonimi che colpiscono il tricolore o offendono luoghi legati alla memoria della Resistenza”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando i danneggiamenti alla sede dell'ANPI di Verona - Istituto veronese per la storia della Resistenza. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Ecco lo sparatore del 25 aprile.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ANPI Verona, strappato il tricolore Notizie correlate Vandali colpiscono la sede di Anpi Verona e strappano il tricoloreDurante la notte tra ieri e oggi, 27 e 28 aprile, alcune persone rimaste ignote hanno preso di mira la sede che ospita l'Istituto veronese per la... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL 23/04 RUCCI, SANGUINETTI, RIGONI, IN CONCERTO ALLA CITTA' DEL VATICANOLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI.