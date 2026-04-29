Il Comune ha approvato il rendiconto 2025, con un avanzo di circa 11 milioni di euro. Il sindaco ha descritto il bilancio come sano, solido ed equilibrato, sottolineando l’andamento positivo delle finanze dell’ente. Il documento sarà ora sottoposto a ulteriori verifiche e analisi per valutarne la conformità alle norme e alle previsioni di bilancio. La discussione sulla gestione finanziaria continua a coinvolgere diversi attori istituzionali.

"Un bilancio sano, solido, equilibrato": ecco come il sindaco Mario Pardini presenta il rendiconto 2025 che presenta un risultato di amministrazione di 76,3 milioni di euro (+10% rispetto al 2024) e un avanzo libero di 10 milioni e 948mila euro che consentirà all’amministrazione di incrementare gli investimenti. Lo schema del rendiconto della gestione è stato approvato dalla giunta comunale e ha terminato ieri mattina il suo iter nella terza commissione consiliare, per approdare in consiglio comunale domani, 30 aprile, per la sua definitiva approvazione. I giochi sono fatti e il sindaco Pardini insieme all’assessore al Bilancio Moreno Bruni...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune: quasi 11 milioni di avanzo. Sotto la lente il rendiconto 2025

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