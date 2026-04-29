Comunali ecco lo scacchiere delle cinque circoscrizioni | tutti i nomi dei candidati a presidente e consigliere

Le liste per le elezioni comunali sono state consegnate, avviando così la fase finale prima del voto previsto per il 24 e 25 maggio. Nelle cinque circoscrizioni, sono stati presentati i nomi di candidati alla presidenza e ai consigli. La campagna elettorale si avvicina e gli elettori si preparano a scegliere i loro rappresentanti tra le diverse liste. La scelta dei candidati è ora al centro del dibattito pubblico.

Con la consegna delle liste il conto alla rovescia verso il voto del prossimo 24 e 25 maggio è ufficialmente iniziato. Saranno 172.479 gli elettori di Reggio Calabria, (196 sezioni), chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino, il rinnovo del Consiglio comunale (30 i seggi a Palazzo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Comunali, ecco i nomi dei candidati a presidente delle circoscrizioni per il centrosinistraA poco meno di un giorno dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste per la candidatura al Consiglio comunale di Reggio Calabria,... Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindacoCervia (Ravenna), 29 aprile 2026 – Cervia si sta avvicinando a uno degli appuntamenti più delicati e sentiti della sua storia recente: le elezioni...