Un esponente noto torna a partecipare alla corsa elettorale a Paduli, riaccendendo la competizione. La coalizione “SiAmo Paduli” ha diffuso la lista dei candidati, segnando un cambiamento importante nello scenario politico locale. La campagna elettorale si arricchisce di nuovi sviluppi, con la ripresa delle attività e l’attenzione puntata sulla sfida tra i diversi schieramenti. La situazione si mantiene in evoluzione mentre i cittadini si preparano al voto.

Ribaltone in extremis nella corsa alle elezioni comunali. Dopo aver annunciato ufficialmente il ritiro della propria candidatura a sindaco, Daniele Bonavita torna sui suoi passi e decide di scendere nuovamente in campo. A convincerlo sarebbe stato l’intervento decisivo di un gruppo compatto e determinato, che nelle ultime ore ha rilanciato il progetto politico, ricompattando forze e intenti attorno alla sua figura. Una svolta inattesa che riapre completamente i giochi elettorali, cambiando radicalmente lo scenario. Il rinnovato sostegno ricevuto avrebbe ricreato quelle condizioni politiche e programmatiche ritenute indispensabili, spingendo Bonavita a riconsiderare la propria decisione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Bonavita torna in campo e riapre la sfida elettorale a Paduli

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