In vista delle prossime elezioni amministrative a Messina, il Movimento 5 Stelle e il gruppo Controcorrente hanno annunciato la presentazione di una lista elettorale comune. La decisione è stata confermata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha comunicato l’intenzione di unire le forze in vista delle consultazioni elettorali. La lista sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del Movimento 5 Stelle, ha confermato la presentazione di una lista elettorale condivisa con il gruppo Controcorrente per le imminenti elezioni amministrative di Messina. L’alleanza mira a superare la soglia del 5% e si pone come alternativa politica alla destra e alle scelte di Cateno De Luca. La candidata sindaca sostenuta da questo fronte unito è Antonella Russo. La mossa segna un cambiamento strategico significativo nel locale, puntando su valori comuni come legalità e tutela ambientale. Questa unione cerca di rispondere ai bisogni reali della città, offrendo una proposta credibile e inclusiva. Il percorso elettorale condiviso nasce dalla necessità di costruire un’alternativa solida al progetto esistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: M5S e Controcorrente uniscono le forze contro De

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