Compleanno Ilaria Salazaro | festa esclusiva a Villaricca tra vip musica e alta cucina

È stata organizzata una festa esclusiva a Villaricca in occasione del compleanno di Ilaria Salazaro, influencer nota come Ilaria Sal e molto seguita dai tifosi del Napoli. Alla serata hanno partecipato diverse personalità del mondo dello spettacolo e del calcio, con musica dal vivo e un servizio di alta cucina. La festa si è svolta in un locale privato, con accesso limitato agli invitati.

Grande festa per il compleanno di Ilaria Salazaro, influencer conosciuta come Ilaria Sal e volto amato dai tifosi del Napoli. Per i suoi 30 anni, la festeggiata ha scelto una location d’eccezione, “Alma Garden” di Villaricca, trasformata per l’occasione in un elegante salotto per amici e ospiti illustri. Per la serata, Ilaria Salazaro ha indossato un abito fucsia firmato dalla stilista Tania Cervasio, che ha esaltato la sua figura, attirando l’attenzione degli invitati. L’atmosfera raffinata della location ha fatto da cornice a una festa curata nei minimi dettagli. A deliziare gli ospiti, due chef di rilievo: Mariano Armonia del ristorante Armonì, noto anche per le citazioni social di Stefano De Martino e Francesco Paolantoni, e Antonio Autiero del ristorante 800 Borbonico.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Compleanno Ilaria Salazaro: festa esclusiva a Villaricca tra vip, musica e alta cucina Notizie correlate Leggi anche: Festa di compleanno a Roma per le “Fettuccine burro e parmigiano” del Vero Alfredo tra vip e musica live Carnevale in villa: una festa di colori, musica e solidarietà a VillariccaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.