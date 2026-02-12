Carnevale in villa | una festa di colori musica e solidarietà a Villaricca

A Villaricca, il Carnevale in villa ha portato allegria e colori tra musica, giochi e sorrisi. La festa ha coinvolto bambini, famiglie e tutta la comunità, trasformando la parco di Corso Italia in un vero e proprio spettacolo di condivisione. L’evento, svoltosi venerdì 13 febbraio, ha regalato un pomeriggio di festa e spensieratezza, dimostrando ancora una volta come il Carnevale possa unire tutti, grandi e piccoli.

Musica, giochi e sorrisi: a Villaricca il Carnevale unisce bambini, famiglie e comunità. Villaricca, venerdì 13 febbraio – Un'esplosione di allegria, musica e condivisione ha animato la Villa Comunale di Corso Italia in occasione di "Carnevale in Villa ", un evento dedicato ai più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la comunità. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Idee e Concretezza, in collaborazione con la Misericordia di Napoli Sanità, l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano e la Comunità Amalia Fusco, nell'ambito del progetto " Cuore in Campo ", con il patrocinio del Comune di Villaricca.

