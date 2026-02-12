Festa di compleanno a Roma per le Fettuccine burro e parmigiano del Vero Alfredo tra vip e musica live

Roma ha festeggiato con entusiasmo il compleanno delle “Fettuccine burro e parmigiano” del “Vero Alfredo”. La festa, che si è svolta nella storica sede di piazza Augusto Imperatore, ha attirato vip e appassionati di cucina. Tra musica live e chiacchiere, l’evento ha celebrato un piatto nato nel 1908, creato da Alfredo Di Lelio come gesto d’amore per la moglie. La serata è stata un mix di tradizione e divertimento, con molti che hanno voluto ricordare la storia di questa ricetta simbolo di

Un successo annunciato il birthday party de "Le Fettuccine burro e parmigiano" de "Il Vero Alfredo", svoltosi nella sede storica di piazza Augusto Imperatore, Roma, il 7 febbraio, data in cui si celebra in tutto il mondo la nascita di un piatto prelibato che Alfredo Di Lelio confezionò nel 1908 come gesto d'amore per la moglie, appena diventata mamma. Tanti i volti noti presenti alla serata, tra cui Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Di scena, le mitiche "Bionde", servite agli ospiti, con l'atteso e inimitabile storico "balletto" che accompagna l'amalgama delle tagliatelle artigianali con ingredienti di prima qualità come burro e parmigiano.

