A Villa d’Este sul Lago di Como si apre una stagione ricca di eventi, con il concerto di una celebre star della musica rock e una serata con cena a lume di candela. La villa, nota per i suoi eventi, ha già ospitato artisti di grande calibro, tra cui Andrea Bocelli, mentre il prossimo anno sarà presente un altro importante ospite. Nel frattempo, si è celebrato anche il centenario del club di golf nelle vicinanze.

Stagione con il botto per uno dei luoghi più amati sul Lago di Como, Villa d’Este. Dopo Andrea Bocelli, ospite nel 2025, sarà una star della musica rock il protagonista della stagione inaugurata nei giorni scorsi. Il 6 agosto, clou del programma, il concerto di Sting. Compositore, cantante, autore, musicista e attivista, Sting è riconosciuto in tutto il mondo come una delle voci più straordinarie della musica contemporanea. Fondatore, frontman e bassista dei Police, con oltre 100 milioni di album venduti, Sting ha esteso la sua espressione artistica anche al teatro e al cinema, affiancando alla produzione musicale un costante impegno civile. A presentare la stagione Davide Bertilaccio, Ceo di Villa d’Este: "Accogliamo la stagione con grande entusiasmo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, stagione con il botto. Sting in concerto a Villa d’Este. Musica e cena a lume di candela. E festa per i 100 anni del Golf

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