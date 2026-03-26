I cancelli di Villa d’Este sono stati riaperti questa primavera, segnando l’inizio della 154esima stagione. La cerimonia dell’alzabandiera, tenutasi ieri, ha visto la partecipazione di membri del management e collaboratori della storica dimora di Cernobbio. Nel frattempo, il lago circonda la villa come sfondo naturale, mentre il pubblico attende il concerto di Sting previsto per il 9 agosto.

CERNOBBIO (Como) I cancelli di Villa d’Este riaprono alla primavera. E ieri la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera ha riunito management e collaboratori della storica dimora di Cernobbio, inaugurando l’apertura della sua 154esima stagione all’insegna dell’eleganza e dell’arte dell’accoglienza. "Accogliamo una nuova stagione con grande entusiasmo, inaugurandola come da tradizione con il nostro alzabandiera, un momento simbolico che ogni anno rinnova il legame profondo tra Villa d’Este e la comunità. Per Villa d’Este La Collezione questo è un periodo particolarmente intenso e stimolante: ci prepariamo, infatti, all’apertura di Miralago Luxury Apartments, progetto ambizioso in cui crediamo profondamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La magia di Villa d’Este. Il lago è il palcoscenico. Sting in concerto il 9 agosto

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