Como vede il ladro rovistare nella sua auto e avvisa il vicino di casa poliziotto | arrestato

A Como, un giovane è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata durante la notte. La scena è stata notata da un residente che ha immediatamente avvisato un vicino di casa, poliziotto di professione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del sospetto sul posto.

Tentato furto nella notte a Como, dove un giovane è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata. Un 18enne tunisino residente a Bosisio Parini, già con un precedente per un episodio simile risalente al 2025, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per tentato furto aggravato. Il ragazzo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per porto illegale di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato intorno alla mezzanotte quando una pattuglia della polizia è stata inviata in via per Cernobbio, in un parcheggio pubblico, dopo una segnalazione arrivata al 112 per un furto su auto in corso. A intervenire per primo era stato un poliziotto fuori servizio, residente nella zona e in servizio presso il terzo reparto mobile di Milano, che era stato avvisato da un vicino di casa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Ucciso a colpi di fucile nella sua auto: arrestato il vicino di casaÈ stato trovato stamani senza vita al posto di guida della sua auto, in sosta in via Popilia, a Cosenza.

52enne nascondeva un arsenale tra pistole e katane nella sua casa a Cefalù vicino Palermo, arrestatoUn arresto e numerose armi sequestrate, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Cefalù vicino Palermo.

Aggiornamenti e notizie su Como vede il ladro rovistare nella sua...

Discussioni sull' argomento Alessandrino: vede il ladro dallo smartphone e chiama il 112, trovato nel giardino di casa; Como, ruba un portafoglio e poi prende a calci la volante: ladro fermsto dai militari dell'esercito; Glaucoma, come difendersi dal ladro silenzioso della vista; Il ladro e la maxi merenda da 100 euro in bresaola e parmigiano ma resta a digiuno e finisce in questura.

#Como, #Paz e #Baturina titolari con la #Roma. Ottimismo per #Diao e #Perrone La partita del Sinigaglia sarà arbitrata da #Massa, Var affidato a #Fabbri. Avar Gariglio, Sozza il quarto uomo ️ @DavideFidanza1 #ASRoma #ComoRoma x.com

L’intervista Alex Valle, difensore esterno del Como di 21 anni, è un grande talento del calcio spagnolo. «Cerco di dare il meglio e di imparare da Moreno. Mi manca il gol, che peccato quello sfiorato con l’Inter» facebook