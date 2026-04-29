Como parla Ludi | Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra Sugli italiani…
Il direttore sportivo del Como ha annunciato che la società sta puntando su giovani professionisti italiani per rafforzare la prima squadra. Ha spiegato che gli investimenti sono concreti e mirano a valorizzare talenti emergenti. La scelta si concentra su atleti di età giovane, senza fornire dettagli specifici sui nomi o sui tempi di inserimento. La comunicazione è arrivata attraverso un'intervista rilasciata recentemente.
Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato Juve, fari puntati su Jackson: il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivere Calciomercato Milan, contatti continui per Goretzka: rossoneri davanti alla concorrenza. Tutti i dettagli Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Matic si racconta: «Grosso è già pronto per qualcosa in più: ha aiutato molto la crescita dei giovani. Futuro? Vediamo, a fine della stagione parleremo» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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