Como parla Ludi | Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra Sugli italiani…

Il direttore sportivo del Como ha annunciato che la società sta puntando su giovani professionisti italiani per rafforzare la prima squadra. Ha spiegato che gli investimenti sono concreti e mirano a valorizzare talenti emergenti. La scelta si concentra su atleti di età giovane, senza fornire dettagli specifici sui nomi o sui tempi di inserimento. La comunicazione è arrivata attraverso un'intervista rilasciata recentemente.

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