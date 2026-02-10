Como parla il ds Ludi | Fabregas? Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui È un fuoriclasse

Carlo Ludi non ha nascosto la sua ammirazione per Fabregas, definendolo un fuoriclasse e dicendo che solo un pazzo non avrebbe gli occhi su di lui. Prima della partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, il direttore sportivo ha parlato ai microfoni di Mediaset, commentando la prestazione dei suoi e i temi principali della sfida che si gioca questa sera.

