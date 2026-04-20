Il direttore sportivo del Como ha commentato le qualità di Fabregas, definendolo un fuoriclasse con grande energia e desiderio di vincere. Ha inoltre parlato della prossima partita contro l’Inter, senza entrare nei dettagli del match. Le affermazioni sono state fatte in un’intervista, in cui si è soffermato sulle caratteristiche del giocatore e sulle sfide che attendono la squadra.

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© Calcionews24.com - Fabregas Como, il ds Ludi sicuro: «E’ un fuoriclasse. Ha fame ed energia pazzesche. Sulla partita contro l’Inter…»

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#Como, #Ludi: “ #Fabregas è un fuoriclasse. La partita di domani è una bella pagina di storia” x.com

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