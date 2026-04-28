Il rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha dichiarato che bisogna aspettare prima di parlare di un possibile commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ha precisato che il Coni possiede poteri specifici che devono essere esercitati con attenzione, senza fretta. Le parole sono state pronunciate in un momento di discussione sulle future decisioni riguardanti la gestione della federazione calcistica italiana.

Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere Calciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Indagine arbitri, anche Inter-Roma nel mirino! La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi» Infortunio Lautaro, il ritorno si avvicina: domani in gruppo, poi pronto per la festa scudetto col Parma! Inchiesta arbitri, i nodi da sciogliere: con chi ha parlato Rocchi per evitare...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Paola fa chiarezza: «Commissariamento FIGC? Occorre attendere, il Coni ha poteri che vanno assolti con la massima cura»

Notizie correlate

Commissariamento FIGC, il caso Rocchi apre uno scontro istituzionale: governo e CONI su linee diverseInfortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta...

FIGC a rischio commissariamento dopo il caso Rocchi: violazioni sistemiche? Può intervenire il Conidi Redazione JuventusNews24FIGC a rischio commissariamento dopo il caso Rocchi: violazioni sistemiche dell’ordinamento sportivo? Può intervenire il...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Omicidio Eros Rossi, eseguita l'autopsia: servirà a fare chiarezza sulla dinamica del delitto; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: Sta facendo una pessima figura; Gianvito Pascullo muore a soli 17 anni dopo due operazioni: l'autopsia non fa chiarezza, la pista del farmaco sbagliato e gli 8 indagati; Michael Jackson, la figlia Paris rompe il silenzio sul biopic: Pieno di bugie, preferisco la verità al guadagno.

Il ritorno di Paola e la sua vendettaPaola rientra a sorpresa nella Casa e scatena il caos: attacca tutti, si scontra con Antonella e prepara la sua vendetta ... grandefratello.mediaset.it

Ju Jitsu Academy Fasano brilla a Parigi: Paola Di Bari conquista un 7° posto di valore mondiale Al Grand Prix 2026, l'atleta fasanese, accompagnata da Modesto Laguardia, si conferma tra le grandi del Ju-Jitsu internazionale al termine di una gara eroica. http facebook

Francesca e Paola trovano un momento per chiarire alcune incomprensioni... #GFVIP x.com