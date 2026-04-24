figc la politica studia il commissariamento per legge

Il governo sta considerando due opzioni per intervenire sulla gestione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Una di queste prevede l'adozione di un commissariamento imposto dalla legge, mentre l’altra riguarda soluzioni alternative di intervento. Entrambe le procedure si sviluppano parallelamente, ma nelle dichiarazioni ufficiali si ipotizza che in futuro possano convergere o essere integrate. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve.

Due strade che procedono parallele ma che nelle intenzioni del Governo potrebbero in futuro anche incontrarsi. Nella corsa alla presidenza Figc, da un lato ci sono i vertici dei due possibili candidati Malagò e Abete con le varie componenti per cercare un programma condiviso, dall'altro la prima bozza di un Ddl di riforma del calcio italiano del Governo che tra i vari punti comprende anche la possibilità di rendere il commissariamento della Federazione possibile anche in caso di perdita di competitività delle squadre nazionali, quindi in base ai risultati. Dopo essersi confrontati con le Leghe di A, B e C, Malagò e Abete ieri si sono seduti al tavolo con le associazioni di allenatori e calciatori che valgono il 30 per cento nell'assemblea elettiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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