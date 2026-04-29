Il commissariamento della FIGC si fa sempre più difficile, poiché il CONI ha espresso un netto rifiuto e l’iter politico sembra rallentare. Nel frattempo, è emersa una bozza di disegno di legge che potrebbe influenzare la situazione. La discussione sulla questione prosegue tra le diverse istituzioni coinvolte, mentre si cercano soluzioni alternative per affrontare la crisi.

di Angelo Ciarletta Commissariamento FIGC, questa idea è sempre più complicata: il CONI dice no e la politica rallenta. Ma in Parlamento.. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di un commissariamento della FIGC sta progressivamente perdendo quota. L’inchiesta di Milano sul settore arbitrale, che inizialmente sembrava poter travolgere l’intero sistema, si starebbe gradualmente sgonfiando a causa della totale assenza di tesserati delle società coinvolti nelle indagini. Questo scenario rende un intervento straordinario dall’alto molto meno probabile rispetto alle scorse settimane. ULTIMISSIME JUVE LIVE Anche l’esecutivo ha scelto di prendere ufficialmente le distanze da possibili forzature istituzionali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Commissariamento FIGC, l’ipotesi si complica: il CONI dice no e la politica rallenta. Ma spunta la bozza di un disegno di legge

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