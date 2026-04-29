Commissariamento Figc la grande frenata | il Coni prende le distanze il Governo riflette

Il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio sta incontrando una battuta d’arresto, con il Comitato Olimpico che ha deciso di prendere le distanze e il Governo che sta valutando la situazione. Il presidente del Consiglio Nazionale dello Sport ha affermato di non essere stato influenzato da pressioni e di aver agito solo quando ha ritenuto necessario. La questione riguarda la possibilità di intervento deciso nel settore del calcio italiano.

Il commissariamento non va più di moda. Con l’inchiesta di Milano che si sgonfia, visto il mancato coinvolgimento di tesserati dei club, perde sostanza anche l’ipotesi di un intervento straordinario sulla Federcalcio. Ieri ha preso le distanze da qualsiasi forma di forzatura anche il governo, finora interessato a intervenire per una riforma radicale del sistema, per molti possibile soltanto attraverso un uomo esterno al calcio con poteri straordinari per modificare, tra le altre cose, anche lo Statuto Figc. "Bisogna smetterla di dire che la politica vuole 'mettere le mani' sul calcio. Non c’è intenzione di un commissariamento politico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Commissariamento Figc, la grande frenata: il Coni prende le distanze, il Governo riflette Notizie correlate Commissariamento FIGC, il caso Rocchi apre uno scontro istituzionale: governo e CONI su linee diverseInfortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta... FIGC a rischio commissariamento dopo il caso Rocchi: violazioni sistemiche? Può intervenire il Conidi Redazione JuventusNews24FIGC a rischio commissariamento dopo il caso Rocchi: violazioni sistemiche dell’ordinamento sportivo? Può intervenire il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il commissariamento della Figc: Abodi lo invoca, la serie A lo respinge: perché serve un intervento dall'alto; Commissariamento Figc, la grande frenata: il Coni prende le distanze, il Governo riflette; Inchiesta arbitri, ipotesi commissariamento Figc: cosa può succedere; Gravina contro il commissario per legge: 'Contrario a tutela Uefa'. Caso Rocchi, c’è l’ombra del commissariamento della FigcIl Coni monitora, la Serie A difende la regolarità dei campionati, mentre si attende anche il nome del successore del designatore ... giornaledibrescia.it Il caso Rocchi riaccende l'ipotesi commissariamento per la FIGC: cosa dicono le norme attualiSecondo l’attuale quadro sportivo-istituzionale, solamente il CONI può procedere alla nomina di un commissario per la Federcalcio. calcioefinanza.it Commissariamento Figc, le squadre italiane rischiano l’esclusione dalle coppe europee - facebook.com facebook Buonfiglio (Coni): "Commissariamento Figc Nessun presupposto, non mi lascio influenzare" #SkySport #SkySerieA x.com