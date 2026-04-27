Commissariamento FIGC il caso Rocchi apre uno scontro istituzionale | governo e CONI su linee diverse

Il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha generato tensioni tra il governo e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La questione riguarda le modalità di intervento e le decisioni prese in merito alla gestione temporanea della federazione. La divergenza tra le posizioni delle due istituzioni ha portato a un confronto aperto, evidenziando differenze di vedute sulle procedure e le responsabilità coinvolte.

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