Lutto nel mondo accademico | addio all' ex rettrice de L' Orientale Lida Viganoni
Lida Viganoni, ex rettrice dell’Università di Napoli “L’Orientale”, è deceduta nella notte a 76 anni a causa di una lunga malattia. Venerdì prossimo, alle 11:30, si terrà una cerimonia laica nella sede storica dell’ateneo in via Chiatamone 62, per ricordarla.
Addio a Lida Viganoni. L’ex Rettrice de “L’Orientale” si è spenta stanotte. Aveva 76 anni. La cerimonia funebre laica per salutare Lida Viganoni si terrà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11,30 nella sede de L’Orientale di palazzo Du Mesnil in via Chiatamone 62 - Napoli L’impegno per l’Orientale è stato in quegli anni intenso e costante e non ha trascurato la dimensione culturale come dimostrato dall’ampio ventaglio di iniziative ed eventi da lei attivamente perseguiti. Si ricordano l’apertura del Museo Scerrato e l’organizzazione delle lauree honoris causa per l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (2009) e al Maestro Riccardo Muti (2013).🔗 Leggi su Napolitoday.it
Lutto nel mondo accademico: è morta Lida Viganoni, già rettrice de L’Orientale di Napoli
Lida Viganoni, ex rettrice dell’Università L’Orientale di Napoli, è morta all’età di 76 anni.
Lutto nel mondo accademico: l'addio improvviso al noto professore
Il mondo accademico piange la perdita del professor Giovanni Montroni, conosciuto affettuosamente come Nanni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lutto nel mondo accademico: addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia; Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianista; Addio a Giovanni Bechelloni, pioniere delle Scienze della Comunicazione in Italia; Al via l’anno accademico dell’Università Cattolica: Ideato un campus moderno e glocal.
Lutto nel mondo accademico: è morta Lida Viganoni, già rettrice de L’Orientale di NapoliScomparsa a 76 anni Lida Viganoni, già Rettrice dell’Università L’Orientale di Napoli. Il cordoglio di colleghi ed ex alunni. fanpage.it
Lutto nel mondo accademico: addio all'ex rettrice de L'Orientale Lida ViganoniAddio a Lida Viganoni. L’ex Rettrice de L’Orientale si è spenta stanotte. Aveva 76 anni. La cerimonia funebre laica per salutare Lida Viganoni si terrà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11,30 ... napolitoday.it
Abbracciamo la Sicilia Solidarietà alle popolazioni colpite dal ciclone Harry. La Sicilia si stringe in un grande abbraccio che raggiunge le città del versante orientale. Oggi più che mai siamo uniti dalla voglia di ripartite oltre ogni difficoltà. Condividi quest facebook