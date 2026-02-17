Lutto nel mondo accademico | addio all' ex rettrice de L' Orientale Lida Viganoni

Lida Viganoni, ex rettrice dell’Università di Napoli “L’Orientale”, è deceduta nella notte a 76 anni a causa di una lunga malattia. Venerdì prossimo, alle 11:30, si terrà una cerimonia laica nella sede storica dell’ateneo in via Chiatamone 62, per ricordarla.

Addio a Lida Viganoni. L’ex Rettrice de “L’Orientale” si è spenta stanotte. Aveva 76 anni. La cerimonia funebre laica per salutare Lida Viganoni si terrà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11,30 nella sede de L’Orientale di palazzo Du Mesnil in via Chiatamone 62 - Napoli L’impegno per l’Orientale è stato in quegli anni intenso e costante e non ha trascurato la dimensione culturale come dimostrato dall’ampio ventaglio di iniziative ed eventi da lei attivamente perseguiti. Si ricordano l’apertura del Museo Scerrato e l’organizzazione delle lauree honoris causa per l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (2009) e al Maestro Riccardo Muti (2013).🔗 Leggi su Napolitoday.it

