Lutto nel salernitano | addio a Francesco Stanco

Nel salernitano si è spento all’età di 83 anni il commercialista e consulente d’azienda Francesco Stanco, originario di Salvitelle. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Tasso di Salerno e la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli, ha lavorato nel settore della consulenza aziendale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e familiari.

I funerali saranno celebrati martedì 10 marzo alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Sebastiano in Salvitelle E' deceduto all'età di 83 anni il commercialista e consulente d'azienda Francesco Stanco. Originario di Salvitelle, in provincia di Salerno, dopo essersi diplomato al Liceo Tasso di Salerno e laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Napoli, Stanco ha lavorato al servizio di numerose aziende e consorzi del territorio in particolare nel comparto conserviero, della logistica integrata e dei trasporti. E' stato anche molto attivo nella promozione d'iniziative volte a rafforzare la sinergia tra imprese ed istituzioni per la realizzazione d'infrastrutture, il potenziamento dei servizi e lo sviluppo del territorio.