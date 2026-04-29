Commerciante di gioielli rapito in strada e sequestrato per ore

La Squadra mobile di Napoli sta lavorando su un caso di rapimento avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Un commerciante di pietre preziose di 49 anni è stato rapito in strada e trattenuto per diverse ore prima di tornare a casa ieri. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’accaduto e cercando di raccogliere eventuali testimoni o elementi utili alle indagini.

La Squadra mobile di Napoli indaga sul sequestro di un uomo di 49 anni, commerciante di pietre preziose, rapito nella notte tra lunedì e martedì e rientrato a casa nella giornata di ieri. Il sequestro è avvenuto intorno alle 2 di notte di martedì 28 aprile, quando a via Domenico Forges Davanzati.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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